Подмосковье 28 мая 2023, 21:12 Министр обороны Шойгу поздравил юных патриотов Подмосковья с семилетием «Юнармии» Пресс-служба Юнармии

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил членов патриотического движения «Юнармия» с семилетием со дня образования организации. Слова главы ведомства передал его заместитель, начальник главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Виктор Горемыкин на итоговом торжественном концерте в рамках всероссийского форума «ЮНАРМИЯ — СемьЯ». Мероприятие состоялось в учебно-методическом центре «Авангард», который расположен в одинцовском парке «Патриот».

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с семилетием со дня образования Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения „Юнармия“. За это время организация стала большой и дружной семьей, объединила почти полтора миллиона талантливых, энергичных, целеустремленных ребят со всех уголков России, настоящих патриотов нашей Родины» — говорится в сообщении министра обороны.

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Как отметил глава ведомства, участники «Юнармии» за время существования движения реализовали множество проектов и провели сотни мероприятий. Также юные патриоты активно поддерживают солдат в зоне СВО, помогают ветеранам и чтят память защитников Отечества.

Пресс-служба Юнармии Пресс-служба Юнармии Пресс-служба Юнармии Пресс-служба Юнармии

«Хочу пожелать юнармейцам и их наставникам успехов в труде, творчестве, многогранной общественной деятельности», — добавил Шойгу.

Руководитель главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин пожелал молодым людям ярких впечатлений, плодотворной деятельности, здоровья и успехов.

«С честью несите высокое звание юнармейца и будьте достойны великих свершений всех поколений защитников Отечества!», — сказал он.

Участники движения «Юнармия» со всех регионов страны 28 мая собрались на торжественном мероприятии в честь седьмой годовщины со дня основания организации в парке «Патриот». Гости праздника посетили выставочный центр, Главный храм ВС РФ, музейный комплекс «Дорога памяти» и выставочный комплекс «Партизанская деревня».

На сцене учебно-методического центра «Авангард» музыкальные коллективы «Юнармии» исполнили концертную программу. Также в ходе мероприятия наиболее отличившиеся члены организации были награждены знаками отличия.

Пресс-служба Юнармии Пресс-служба Юнармии Пресс-служба Юнармии Пресс-служба Юнармии Пресс-служба Юнармии

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» основали в 2016 году по инициативе министра обороны Российской Федерации при поддержке президента РФ. Сейчас в рядах движения насчитывается более 1 миллиона 350 тысяч участников.

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