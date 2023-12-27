Подмосковье 27 декабря 2023, 17:39 Министр Наталья Адигамова подарила ребенку из Шатуры поход в «Москвариум» на акции «Елка желаний» Министерство имущественных отношений Московской области

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Министр имущественных отношений Наталья Адигамова приняла участие в акции «Елка желаний» и исполнила мечту мальчика из Шатуры. Желанием Артема было посетить «Москвариум».

«Вот уже пять лет по всей стране „Елка желаний“ исполняет мечты и дарит счастье тысячам детям. Волшебником может стать каждый из нас — исполнить желание и подарить новогоднее чудо», — поделилась Адигамова.

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Акцию инициировал президент Владимир Путин во время всероссийского онлайн-марафона «Мы вместе». Традиционно желания ребят перед Новым годом исполняет губернатор Московской области, члены областного правительства, депутаты, а также неравнодушные жители.

Всероссийская акция «Елка желаний» позволяет исполнить заветные мечты детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Так, губернатор Андрей Воробьев снял с ели три шара, внутри которых — открытки с пожеланиями от юных Саши, Матвея и Димы.

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