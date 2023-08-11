Подмосковье 11 августа 2023, 14:54 Министр Наталия Масленкина рассказала о состоянии секторов экономики в Подольске Минблаго МО

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С начала года объем отгруженных товаров и услуг из Подольска вырос на 18,7% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Он достиг 132,3 миллиарда рублей, сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

«Поддержку экономике городского округа оказали строительство (рост в два раза), обрабатывающие производства (+34,5%) и логистика (+7,8%)», — сообщила Масленкина.

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За четыре месяца 2023 года объем розничной торговли муниципалитета достиг 89,4 миллиарда рублей, что на 107% больше прошлогодних показателей. Доля интернет-продаж составила 47,6%.

Средняя зарплата в Подольске увеличилась в 1,7 раза и составила более 127 тысяч рублей. При этом заработки предпринимателе не учитывались.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода.

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