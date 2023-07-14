Подмосковье 14 июля 2023, 18:12 Министр Масленкина рассказала об основных показателях бюджета Подмосковья за первое полугодие Пресс-служба г.о. Красногорск

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В первом полугодии 2023 года доходы консолидированного бюджета Подмосковья составили 556 миллиардов рублей, а расходы — 499 миллиардов. Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина рассказала об основных показателях бюджета Подмосковья за первое полугодие.

Налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций занимают наибольший объем в структуре доходов консолидированного бюджета. Доходы по налогу на прибыль превысили 176 миллиардов рублей.

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Доходы регионального бюджета составили почти 457 миллиардов рублей, при этом собственные доходы возросли к аналогичному периоду 2022 года до 388 миллиардов рублей. Расходы регионального бюджета составили 402 миллиарда рублей.

По словам министра, наиболее высокие показатели исполнения за шесть месяцев 2023 года продемонстрировали государственные программы: «Жилище», «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области», «Образование Подмосковья», «Архитектура и градостроительство Подмосковья» и «Социальная защита населения Московской области».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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