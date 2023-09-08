Подмосковье 08 сентября 2023, 16:13 Министр Масленкина рассказала об экономическом развитии Подмосковья за 7 месяцев Пресс-служба г.о. Электросталь

Читать 360tv в

Промышленность Подмосковья сохраняет лидерство в динамике экономического роста региона. За период с января по июль отрасль продемонстрировала прирост на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина, сославшись на данные Росстата.

Глава ведомства отметила, что обрабатывающие производства региона показали рост на уровне 112,3%. Наибольшая динамика наблюдалась в таких подотраслях, как производство компьютеров и электронного оборудования (+55,5%), транспортных средств и оборудования (+36,2%), резиновых и пластмассовых изделий (+27,3%), готовых металлических изделий (+25,1%).

Реклама

По итогам семи месяцев объем отгруженной промышленной продукции в Подмосковье составил 2,9 триллиона рублей. Это на 17,3% выше аналогичного показателя за январь–июль 2022-го.

Инвестиционная активность в первом полугодии оказалась на 3,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования достиг 556,5 миллиарда рублей. Из них 40,9% средств вложили в машины и оборудование, 35,1% — в здания и сооружения, 20% — в жилые помещения.

Потребительский спрос в регионе продолжает ускоряться. Оборот розничной торговли по итогам семи месяцев превысил два триллиона рублей, что на 2,7% больше соответствующего периода прошлого года.

На рынке труда продолжился положительный тренд роста зарплат. Средняя зарплата увеличилась на 14,1% до 77,7 тысячи рублей.

Подмосковье ежегодно создает 60-70 тысяч рабочих мест благодаря инвестиционным проектам, отметил губернатор Андрей Воробьев. Задача — держать такой темп.