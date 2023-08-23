Подмосковье 23 августа 2023, 13:25 Министр Масленкина рассказала об экономическом развитии Подмосковья в первом полугодии Пресс-служба г.о. Электросталь

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Промышленность, торговля и другие показатели экономического развития Подмосковья показали рост в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Промышленное производство за первые шесть месяцев выросло на 113,9%. Рост в обработке составил 116,2%. Основной положительный вклад внесли металлургия (+79,6%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+ 51,5%), транспортных средств (+38,4%), пластмассы и резиновых изделий (+27,3%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+23,7%).

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Масленкина добавила, что объем отгруженных промышленных товаров, работ и услуг приблизился к 2,5 триллиона рублей. Это на 15,4% больше, чем в первом полугодии 2022-го.

Продолжается тенденция к восстановлению потребительского рынка. Оборот розничной торговли в Подмосковье превысил уровень 2022 года на 0,3% и приближается к отметке в 1,8 триллиона рублей.

Грузооборот компаний, не относящихся к малому предпринимательству, вырос на 20,9% и достиг 6,2 миллиарда тонно-километров. За полгода перевезено 22,2 миллиона тонн грузов.

Среднемесячная заработная плата в Подмосковье составила 76 276 рублей. Это на 13,8% больше уровня прошлого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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