Подмосковье 11 августа 2023, 14:45 Министр Масленкина рассказала об экономических показателях Зарайска за полгода Антон Чернов

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В первом полугодии Зарайск продемонстрировал рост показателей социально-экономического развития. Так, за указанный период крупные и средние предприятия округа отгрузили товаров собственного производства на сумму 4,2 миллиарда рублей, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 34,4%.

Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина заявила, что значительный вклад внесли сельское хозяйство и обрабатывающие производства. Например, оборот розничной торговли достиг 1,8 миллиарда рублей.

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Кроме того, за шесть месяцев в округе отгрузили 371 тонну продукции собственного производства — крупного рогатого скота, семян и плодов масленичных культур.

Отмечается, что среднемесячная начисленная заработная плата в округе за шесть месяцев 2023 года увеличилась на 2,4%, составив 51,2 тысячи рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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