Подмосковье 16 июня 2023, 14:41 Министр Масленкина рассказала об экономическом развитии Химок за 4 месяца года Пресс-служба г.о. Химки

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Химки — один из самых густонаселенных городских округов Подмосковья с диверсифицированной структурой экономики. Об итогах развития муниципалитета в январе, феврале, марте и апреле рассказала министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

За четыре месяца объем отгрузки товаров собственного производства достиг 137,2 миллиарда рублей, превышая показатели прошлого года на 14,5%. Существенный рост показали сектора здравоохранения и социальных услуг (+49,9%), водоснабжения и утилизации отходов (+48,1%), информации и связи (+41,8%), обрабатывающие производства (+42,2%). Продуктов питания выпустили почти в четыре раза больше, а мебели — на 37,7%.

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В Химках сохраняется высокий уровень доходов. Среднемесячная начисленная заработная плата работников составляет 107,4 тысячи рублей.

Экономика Подмосковья выросла на 12,3% с начала года. Такими данными поделился губернатор региона Андрей Воробьев во время ежегодного обращения.