Министр культуры России отметила уникальность выставки «Азбука шедевра» в Истре

Министр культуры России Ольга Любимова посетила выставку «Азбука шедевра» в Истре. После изучения полотен она поделилась своими впечатлениями в соцсети.

«Просто голова кругом от такого разнообразия и красоты. И благодаря замечательной команде музея и, конечно, бесценному [эксперту живописи] Андрею Сарабьянову удалось создать уникальную логику экспозиции — настоящую азбуку. Азбуку шедевров», — написала Любимова в Instgaram.

По словам министра, она пришла на выставку сразу после Нового года. Экспозиция представлена в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Как подчеркнула Любимова, выставка «Азбука шедевра» привлекла большое количество жителей разных регионов страны.

Выставка «Азбука шедевра» будет проходить в «Новом Иерусалиме» до 19 июня 2022 года. Всего на ней представлено 123 художественных полотна из 30 региональных музеев и галерей. Посетители смогут познакомиться с работами Ивана Айвазовского, Карла Брюллова, Бориса Кустодиева, Ивана Шишкина, Казимира Малевича и других художников. Выставку открыли в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».