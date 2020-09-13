Министр культуры Подмосковья сравнила парк в Балашихе со столичным Музеоном

Министр культуры Московской области Елена Харламова осмотрела территорию Пестовского парка в Балашихе и оценила его благоустройство. В первую очередь она отметила современность парка. Глава Балашихи Сергей Юров рассказал об этапах благоустройства зоны отдыха.

«Показатель современности в том, что даже сейчас, в осеннюю погоду здесь гуляют люди и можно найти что-то интересное для себя», — сказала Харламова.

Министр культуры Подмосковья также отметила комплексное развитие парков Балашихи в современном формате.

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«Парковые зоны Балашихи ничуть не хуже, чем в Казани, или Музеон в Москве. В чем-то они даже лучше, потому что здесь есть продуманная история на разные возрасты и интересы, а не только красивая прогулочная зона», — сказала Харламова.

Первая очередь благоустройства Пестовского парка была закончена в начале 2020 года. К лету 2021 года планируется полностью завершить работы по лесной части этой зоны отдыха.