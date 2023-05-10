Подмосковье 10 мая 2023, 09:55 Министр культуры Подмосковья поздравил ветерана Анатолия Хомича с Днем Победы Министерство культуры и туризма МО

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Василий Кузнецов встретился с участником Великой Отечественной войны из Дмитрова Анатолием Семеновичем Хомичем и лично поздравил его с Днем Победы. После возвращения с фронта ветеран более 30 лет проработал в местной музыкальной школе, где воспитал сотни учеников.

«Уважаемый Анатолий Семенович, примите искренние поздравления с Днем Победы! Благодарим за ваше мужество, за жизнь будущих поколений. И сердечное спасибо за вашу многолетнюю работу в Дмитровской музыкальной школе. Многие ваши ученики стали известными в Подмосковье и стране музыкантами», — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

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Анатолий Семенович Хомич родился 8 января 1925 года. С 16 лет трудился на военном заводе, а в 1943 году был призван в армию. Воевал на 1-м Белорусском фронте, дошел до Берлина. За проявленные мужество и героизм награжден орденами и медалями.

После войны ветеран окончил музыкальное училище и в 1957 году переехал в Дмитров. Здесь он 31 год проработал в музыкальной школе преподавателем по классу баяна. Как признается ветеран, он до сих пор следит за культурной жизнью Подмосковья и родной Дмитровской музыкальной школы. Радуется успехам молодого поколения.

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