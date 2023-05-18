Подмосковье 18 мая 2023, 21:51 Министр культуры и туризма Подмосковья поздравил победителей молодежных Дельфийских игр России Министерство культуры и туризма МО

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Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов встретился с педагогами и победителями из XXII молодежных Дельфийских игр России. Встреча состоялась в Звездном городке.

Кузнецов вручил представителям региона почетные грамоты и поздравил с победой.

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«Когда-то я тоже прошел этот путь — серьезно занимался музыкой, участвовал в конкурсах и прекрасно понимаю, насколько это большой труд. Большой труд наших победителей — девушек, юношей, огромный труд преподавателей, которые вкладывают силы и готовят детей, родителей, которые с терпением и пониманием относятся к этой непростой работе», — отметил Василий Кузнецов.

Представители Московской области завоевали 11 медалей и заняли в командном зачете четвертое место. Творческую делегацию от Московской области представляли 28 участников и двав коллектива. Они представили номера в 19 номинациях.

Дельфийские игры — это комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе пройдут сотни мероприятий в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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