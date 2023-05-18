18 мая 2023, 21:51
Министр культуры и туризма Подмосковья поздравил победителей молодежных Дельфийских игр России
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов встретился с педагогами и победителями из XXII молодежных Дельфийских игр России. Встреча состоялась в Звездном городке.
Кузнецов вручил представителям региона почетные грамоты и поздравил с победой.
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«Когда-то я тоже прошел этот путь — серьезно занимался музыкой, участвовал в конкурсах и прекрасно понимаю, насколько это большой труд. Большой труд наших победителей — девушек, юношей, огромный труд преподавателей, которые вкладывают силы и готовят детей, родителей, которые с терпением и пониманием относятся к этой непростой работе», — отметил Василий Кузнецов.
Представители Московской области завоевали 11 медалей и заняли в командном зачете четвертое место. Творческую делегацию от Московской области представляли 28 участников и двав коллектива. Они представили номера в 19 номинациях.
Дельфийские игры — это комплексные соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе пройдут сотни мероприятий в рамках проекта «Лето в Подмосковье».
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
Звездный городок
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