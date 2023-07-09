Подмосковье 09 июля 2023, 08:00 Министр Ковалева стала экспертом школы обмена знаниями между Подмосковьем и ХМАО Министерство территориальной политики

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Министр территориальной политики Московской области Елена Ковалева приняла участие в образовательном проекте для обмена профессиональными знаниями между руководителями муниципалитетов Подмосковья и Ханты-Мансийским автономным округом. Школу организовала Академия социального управления при Правительстве Московской области, моду включает в себя лекторий с выступлениями ведущих спикеров, живые обсуждения политической среды и практические занятия.

«Очень важно обмениваться знаниями в подобном ключе, потому что мы говорим с коллегами на одном языке. И заданные профессионалами вопросы позволяют пересмотреть собственную позицию по ряду задач, найти новые возможности для движения вперед и вместе вывести новые нестандартные пути достижения целей», — отметила глава ведомства.

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Ведущим спикером по эффективной коммуникации с жителями стал эксперт-профайлер [специалист по определению лжи — прим.ред] Михаил Жуков.

«В начале диалога я враг. Враг — это угроза, а на угрозу мы реагируем страхом. Способность перевести страх в интерес — это навык. Навык, доведенный до автоматизма, позволяет вывести коммуникацию на новый конструктивный уровень», — поделился он.

Специалист отметил, что эта технология позволяет многократно повысить эффективность общения между жителями и представителей власти. Важно, чтобы участники беседы слушали и понимали своего собеседника и были заинтересованы в решении вопроса. Эти навыки могут служить основой для качественной реализации основного принципа работы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Житель всегда прав!».

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