Подмосковье 14 июня 2023, 20:44 «Гигантский шаг в развитии». Министр Ковалева — о выдвижении Воробьева на выборах губернатора Подмосковья Министр Ковалева поддержала кандидатуру Андрея Воробьева на выборах губернатора Пресс-служба министерства территориальной политики

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Министр территориальной политики Московской области Елена Ковалева поддержала кандидатуру Андрея Воробьева на выборах губернатора Подмосковья, которые пройдут в сентябре. Действующий глава региона получил поддержку 380 делегатов «Единой России» на конференции областного отделения партии.

«Если обернуться на 10 лет назад и проследить непростой и порой тернистый путь, который мы вместе преодолели, станет очевидно, что Московская область сделала гигантский шаг в развитии, заняв лидерские позиции по огромному количеству показателей», — заявила Елена Ковалева.

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Также министр отметила высокий уровень руководства Андрея Воробьева. По ее словам, губернатор строит цели всегда на основе мнений и желаний жителей Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о том, как 10 лет назад президент России поручил ему заботиться о людях и регионе.

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