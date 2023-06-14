14 июня 2023, 20:44
«Гигантский шаг в развитии». Министр Ковалева — о выдвижении Воробьева на выборах губернатора Подмосковья
Министр Ковалева поддержала кандидатуру Андрея Воробьева на выборах губернатора
Министр территориальной политики Московской области Елена Ковалева поддержала кандидатуру Андрея Воробьева на выборах губернатора Подмосковья, которые пройдут в сентябре. Действующий глава региона получил поддержку 380 делегатов «Единой России» на конференции областного отделения партии.
«Если обернуться на 10 лет назад и проследить непростой и порой тернистый путь, который мы вместе преодолели, станет очевидно, что Московская область сделала гигантский шаг в развитии, заняв лидерские позиции по огромному количеству показателей», — заявила Елена Ковалева.
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Также министр отметила высокий уровень руководства Андрея Воробьева. По ее словам, губернатор строит цели всегда на основе мнений и желаний жителей Подмосковья.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о том, как 10 лет назад президент России поручил ему заботиться о людях и регионе.
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Андрей Воробьев
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