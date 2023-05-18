Подмосковье 18 мая 2023, 09:54 Министр инвестиций Подмосковья проведет прямой эфир с предпринимателями 23 мая Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Прямой эфир с предпринимателями пройдет в Подмосковье. Его проведет заместитель председателя правительства, глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева. Мероприятие пройдет 23 мая.

Трансляция пройдет в Telegram-канале министерства в 15:00. Темой встречи станут меры поддержки бизнеса, которые действуют в Подмосковье. Глава ведомства расскажет о том, какая помощь будет доступна предпринимателям в 2023 году и анонсирует старт конкурса на получение грантов и субсидий.

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Также владельцы бизнеса смогут получить ответы на волнующие вопросы, которые можно задать заранее через форму обратной связи.

Встреча пройдет в рамках недели предпринимательства — она пройдет с 22 по 28 мая. Для бизнесменов проведут около сотни мероприятий, среди которых лекции, круглые столы и выставки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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