18 мая 2023, 09:54
Министр инвестиций Подмосковья проведет прямой эфир с предпринимателями 23 мая
Прямой эфир с предпринимателями пройдет в Подмосковье. Его проведет заместитель председателя правительства, глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева. Мероприятие пройдет 23 мая.
Трансляция пройдет в Telegram-канале министерства в 15:00. Темой встречи станут меры поддержки бизнеса, которые действуют в Подмосковье. Глава ведомства расскажет о том, какая помощь будет доступна предпринимателям в 2023 году и анонсирует старт конкурса на получение грантов и субсидий.
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Также владельцы бизнеса смогут получить ответы на волнующие вопросы, которые можно задать заранее через форму обратной связи.
Встреча пройдет в рамках недели предпринимательства — она пройдет с 22 по 28 мая. Для бизнесменов проведут около сотни мероприятий, среди которых лекции, круглые столы и выставки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
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Поддержка предпринимателей в Московской области
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