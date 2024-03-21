Подмосковье 21 марта 2024, 16:11 Министр Инна Федотова провела прием жителей по вопросам строительства в Подмосковье Министерство жилищной политики Московской области

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Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова и ее заместители Иван Синельников и Семен Золотов ответили на вопросы жителей региона. Встреча прошла в приемной Правительства Подмосковья 21 марта.

Жители разных округов интересовались вопросами улучшения жилищных условий, строительством новых домов, школ и поликлиник, а также восстановлением прав участников долевого строительства.

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Представители ведомства рассмотрели все 32 обращения. Каждый заявитель получил разъяснения, а ответственные лица — распоряжения, исполнение которых находятся на особом контроле.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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