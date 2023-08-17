Подмосковье 17 августа 2023, 09:00 Министр Хайкин рассказал о работах по благоустройству парка Киово в Лобне Министерство благоустройства Московской области

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Работы по обновлению парка Киово в Лобне идут полным ходом, рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Сейчас специалисты прокладывают пешеходные дорожки, готовят территорию к установке освещения и малых архитектурных форм.

«На сегодняшний день работы выполнены на 55%. Кроме того, ведем благоустройство территории вблизи озера Киово — главного природного памятника города», — отметил Хайкин.

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Парк Киово расположен на территории древнейшего поселения нынешней Лобни. Согласно проекту на территории обновят спортивную площадку и памятник героям Великой Отечественной войны, а также очистят близлежащие водоемы и проведут к ним тропинки.

На берегу одноименного озера рабочие создадут зону отдыха. Специалисты заменят уличное освещение, установят мост, проведут санобработку деревьев и украсят место архитектурными объектами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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