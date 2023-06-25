Подмосковье 25 июня 2023, 13:44 Министр Хайкин рассказал о благоустройстве парков Подмосковья на заседании Мособлдумы Министерство благоустройства Московской области

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Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин выступил на пленарном заседании Мособлдумы на тему «Формирование комфортной городской среды. По госпрограмме с 2017 года в Подмосковье благоустроили 420 объектов: пешеходные зоны, площади, скверы, набережные, парки и зоны отдыха.

«Московская область уже традиционно пятый год подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды. По итогам прошлого года, 70 из 74 городов Подмосковья признаны с благоприятной средой. Мы ставим перед собой цель ежегодно наращивать показатели и уже к 2030 году повысить долю городов с благоприятной средой до 99% от общего количества», — рассказал глава ведомства.

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На сегодняшний день в Московской области расположено 184 парка культуры и отдыха. За последние три года их посещаемость увеличилась почти в шесть раз. С 2022 года в общественных пространствах региона внедряют систему автоматического подсчета посетителей через камеры «Безопасный регион». На сегодняшний день устройства установлены в 165 парках.

По словам Михаила Хайкина, кроме благоустройства, по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева на территориях также развивают сферы услуг. В парках работают 42 кафе, 185 торговых палаток, 89 пунктов проката и 544 аттракциона. С 2019 года количество сервисных объектов в зонах отдыха увеличилось в три раза.

Также за пять лет в парках региона установили более 40 фонтанов, около 55 прогулочных променадов и порядка 55 памп-треков и скейт-площадок. Кроме того, специалисты обустроили 1102 детских игровых площадок по программе губернатора и более 230 игровых зон в парках.

Также в 2021 году в регионе стартовала новая программа благоустройства — «Парки в лесу». В рамках проекта в этом году в Подмосковье завершили благоустройство трех лесопарков — Ольгинского в Балашихе, Лобненского и «Авангард» в Электростали. Еще семь природных зон преобразят до конца года.

В конце доклада министр рассказал, что в Подмосковье широко практикуется привлечение жителей к решению социальных вопросов жизни региона. Одним из способов участия граждан в вопросах городской среды является проведение голосований. С 1 по 4 июня в Московской области провели опрос «Улучшаем парки Подмосковья вместе». На обсуждение жителей представили 125 территорий в 60 городских округах, в голосовании приняли участие более 209 тысяч человек. Из них на портале «Добродел» оставили свое мнение около 133 тысяч пользователей, 76 тысяч граждан заполнили бумажные бюллетени, которые раздавали волонтеры в парках.

Также в конце мая завершилось третье всероссийское онлайн голосование за новые объекты благоустройства. В нем приняли участие более 717 тысяч жителей Подмосковья, что является наиболее высоким результатом за все три года проведения голосования. По итогам опроса, из 248 объектов, представленных на голосование от Подмосковья, отобрано 56 территорий для благоустройства в следующем году.

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