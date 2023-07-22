Подмосковье 22 июля 2023, 16:29 Министр Хайкин рассказал о благоустройстве парков Домодедова Министерство благоустройства Московской области

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Во время рабочего визита губернатора Московской области Андрея Воробьева в Домодедово министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин доложил главе региона о проведенных работах по обновлению территории округа. Также он рассказал о планах на будущее.

Глава ведомства уточнил, что в этом году специалисты занимаются преображением двух крупных объектов в муниципалитете. На территории парка «Взлет» площадью 35 гектаров рабочие обновили спортивную зону у клуба «Авангард», проложили прогулочные тропы и велодорожку и установили скамейки.

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«Также в сентябре этого года планируем завершить обустройство лесопарка Гальчино. Сейчас там идут работы по устройству дорожно-тропиночной сети», — подчеркнул Хайкин.

К работам по благоустройству Домодедова приступили в 2019 году. За это время в городе преобразили сквер у культурно-досугового центра «Мир», набережную в парке «Елочки» и территорию Ушмарского леса. В зонах отдыха появилась новейшая инфраструктура для комфортного пребывания: детские игровые комплексы, туалеты, системы видеонаблюдения и многое другое.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о преображении парка «Взлет» в Домодедове. Он пообщался с местными жителями и отметил большое значение создания новых мест отдыха.

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