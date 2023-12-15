Подмосковье 15 декабря 2023, 14:35 Министр Хайкин подвел итоги благоустройства в Подмосковье за 2023 год Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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Новые федеральные гранты, парки, скверы и станции МЦД. Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал в эфире телеканала «360» о том, как преобразился регион в 2023 году.

Важным достижением года стали новые победы на Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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«Мы каждый год получаем несколько побед. Три-пять территорий выигрывают гранты, которые серьезно помогают благоустраивать города. Каждый из этих проектов дает совершенно другой драйвер развития. Это действительно очень важная, значимая работа», — подчеркнул Хайкин.

Большой пласт работы в 2023 году выполнен на площадках, прилегающих к станциям МЦД. Министр напомнил, что благоустройство провели в 24 точках. Это очень значимый для Подмосковья проект, который позволяет жителям с комфортом пользоваться услугами Московского центрального диаметра. На пути к поездам появились новые тротуары, скамейки, качели, велопарковки и стоянки для машин.

Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В 2023 году в регионе кратно возросла программа благоустройства крупных объектов. Это позволяет делать города более комфортными для жизни.

«У нас есть определенные стандарты, которые говорят о функциональном наполнении территории. Должен быть туалет, скамейки, освещение, качели — это обязательные элементы. Дальше уже архитекторы работают с контекстом, исторической застройкой. Для каждого вида территории у нас есть стандарт», — рассказал Михаил Хайкин.

При этом министерство постоянно анализирует запросы от жителей. Например, раньше в Подмосковье строили только сцены, а сейчас люди просят добавлять к ним раздевалки. Это учитывается при планировании работ.

За год в Московской области появилось семь новых парков. С 2014 года их количество кратно возросло — с 25 до 194. Увеличилась и востребованность этих мест отдыха на свежем воздухе. К этому дню в парках насчитали же почти 70 миллионов посещений.

Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Открываются и новые лесопарки, где жители гуляют, занимаются спортом, катаются на лыжах. Сегодня в Подмосковье более 20 таких мест, и каждый год появляются дополнительные.

«На 2024 год у нас большие планы. Это 18 скверов, лесопарки в Звенигороде „Супонево“, в Лыткарине рядом с карьером Волкуша, в Сергиевом Посаде, Наро-Фоминске. Мы делаем обновленный центральный парк в Лобне, начнем благоустройство в центральном парке Красногорска, продолжим обновлять в Химках парк Толстого. Каждую территорию мы тщательно прорабатываем», — подытожил министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Он также призвал позаботиться о гостях, которые приедут в регион на новогодних каникулах.

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