Подмосковье 27 ноября 2023, 16:51 Министр Хайкин подвел итоги благоустройства в Дмитрове за шесть лет Министерство благоустройство Московской области

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Преображение территорий Дмитрова продолжится в 2024 году. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин заявил, что в 2018 году начались большие работы по обустройству площадки и установке качелей в парке «Березовая роща».

«В 2018 году мы начали работы по благоустройству территорий в Дмитрове. В этом году мы начали реализовывать проект по облагораживанию Советской площади. Она является сердцем города Дмитрова, важным общественным пространством», — заявил Хайкин.

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В 2021 году в округе создали пилотный участок веломаршрута из Москвы в Санкт-Петербург, а в 2022 — на скейт-площадке в парке имени Лямина установили бетонный скейт-парк и асфальтированный памп-трек. Новую площадку оборудовали различными элементами для трюков.

Сейчас завершается благоустройство Советской площади. На территории идут работы по демонтажу, устройству оснований дорожно-тропиночной сети и плиточного покрытия.

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