Подмосковье 30 марта 2023, 14:27 Министр энергетики Подмосковья учтет озвученные предпринимателями из Мытищ обращения

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Встреча с представителями бизнеса из четырех городских округов прошла в администрации Мытищ. На вопросы предпринимателей ответил министр энергетики Московской области.

«Сегодня четыре городских округа присутствовали — это Мытищи, Пушкино, Фрязино, Щелково. Здесь был бизнес. Мы отвечали на те вопросы, которые вызывают у них некоторое недопонимание», — рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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Предприниматели озвучили вопросы, которые касались подключения водоснабжения, расчета тарифов, модернизации производственных мощностей. Так, одна из компаний в Мытищах производит багажные системы для отечественных и импортных автомобилей. Среди клиентов — АвтоВАЗ. Два года они не могли решить вопрос поставки необходимого количества газа из-за отсутствия лимитов на газораспределительной станции «Икша».

Решение этой и других озвученных на встрече с министром задач взяли под контроль ресурсоснабжающие организации и Министерство энергетики Московской области. Результаты предприниматели получат в течение 10 рабочих дней.

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