Министр энергетики Подмосковья рассказал о подготовке к следующему отопительному сезону

Отопительный сезон в Московской области только завершился, но уже началась подготовка к следующей зиме. Об этом в эфире «360» рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Подготовка к следующему отопительному сезону в Подмосковье началась с 14 апреля, в соответствии с принятым распоряжением правительства.

Глава Минэнерго Подмосковья рассказал, что подготовка начинается с подведения итогов прошедшего отопительного сезона. Все технологические сбои, которые аккумулируются в ЦУР, пойдут в план ремонтных работ.

«Мы проведем опрессовки, то есть повышенным давлением мы проверим состояние герметичности сетей, и по выявленным порывам тоже отработаем. Восстановим теплоизоляцию, чтобы избежать излишних потерь, как следствие — повышенного платежа населения. Мы отработаем с оборудованием, которое установлено в котельных. Там есть несколько видов работ, самое распространенное — режимная наладка котлов, мы обязательно сделаем прочистку, промывку, и точно так же мы восстанавливаем где-то изоляцию», — сказал Самарин.

Регламент работ всем понятен, тепловики выполняют их из года в год, отметил министр.

«Но всегда мы основываемся на том, что это не хаотичный, а плановый ремонт», — подчеркнул Самарин.