Подмосковье 24 ноября 2023, 21:36 Министр энергетики Подмосковья проинспектировал котельную «Восточная» в Электростали Минэнерго МО

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Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин посетил с рабочим визитом городской округ Электросталь. Там он проинспектировал котельную «Восточная», где ранее были зафиксированы сбои.

Как сообщает Минэнерго Подмосковья, котельная «Восточная» обслуживает 208 многоквартирных и 74 жилых дома, 21 социальный и 118 коммерческих объектов Восточного района города Электросталь. Более 36,5 тысяч человек потребляют ресурс котельной.

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Александр Самарин указал, что все необходимые меры по исправлению ситуации приняты. Сейчас из пяти теплообменников четыре уже промыли и восстановили. Осталось обслужить лишь один теплообменник и сегодня эта работа завершится.

«Сейчас температура в домах в рамках норматива, но, чтобы дома полностью прогрелись, на котельной примерно на 10 градусов завышена температура и исполняются мероприятия по приведению гидравлического режима в нормативное состояние», — сообщил Александр Самарин.

Он подчеркнул, что ситуация находится на контроле. Сейчас прикладываются максимальные усилия, чтобы местные жители чувствовали себя как можно комфортнее.

Минэнерго МО Минэнерго МО Минэнерго МО Минэнерго МО Минэнерго МО

Отметим, что на котельной ежедневно проводятся штабы, в ходе которых разрабатывается алгоритм выхода из технологического инцидента. Также там работают две бригады, которые выявляют скрытые утечки и проводят их устранение.

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