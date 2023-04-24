Подмосковье 24 апреля 2023, 15:14 Минэнерго Подмосковья подвело итоги отопительного сезона Минэнерго МО

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Итоги отопительного сезона 2022–2023 годов были подведены на совещании в Центральном управлении Ростехнадзора, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области. О принятых мерах по улучшению качества теплоснабжения в регионе рассказал глава ведомства Александр Самарин.

По словам министра, в ходе подготовки к отопительному сезону было проведено 90 выездных собраний в 60 населенных пунктах Подмосковья. В Минэнерго была создана группа по поддержке городских администраций в подготовке документов для Центрального управления Ростехнадзора. Всего проверили 444 теплоснабжающие организации.

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В своем докладе Самарин рассказал о результатах по улучшению теплоснабжения в 2023 году. На территории 45 муниципалитетов региона в рамках 64 инвестиционных программ планируется проведение 756 мероприятий на сумму 13,1 миллиарда рублей. Также мероприятия пройдут при поддержке Фонда развития территорий и в рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Соглашения о строительстве и реконструкции котельных и тепловых сетей были заключены в Воскресенске, Коломне, Кашире, Клину, Мытищах, Орехово-Зуеве, Солнечногорске, Сергиево-Посаде, Серпухове, Электростали и Пушкино. В этом году планируется провести договоренности в Лобне, Ступине, Красногорске, Чехове и Дмитрове. Работы проведут до 2028 года и позволят улучшить качество коммунальных услуг для более трех миллионов жителей Московской области.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2023–2024 годов запланированы на период с 16 мая по 15 сентября. Будет организован ряд совещаний, техническое обучение сотрудников коммунальных служб и помощь в оформлении документов в Центральном управлении Ростехнадзора.

«Уверен, что все перечисленные меры позволят повысить в 2023 году надежность теплоснабжения в Московской области, подтвердить и улучшить результаты сдачи проверок 2022 года», — добавил министр.

Итоги отопительного периода 2022–2023 годов и задачи для каждого округа по подготовке к следующему сезону обсудят на общеобластном собрании 27 апреля 2023 года на площадке Московского энергетического университета.

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