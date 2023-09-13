Подмосковье 13 сентября 2023, 15:11 Министр экономики Масленкина рассказала об увеличении доходов Сергиево-Посадского округа на 28% Пресс-служба Сергиево-Посада

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За восемь месяцев доходы бюджета Сергиево-Посадского городского округа достигли 4,9 миллиарда рублей. Это на 28,9% выше показателей прошлого года. Об этом сообщила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

Налоговые доходы в бюджет округа увеличились до 4,4 миллиарда рублей (рост 132,7%), неналоговые доходы составили 0,5 миллиарда (рост 103,6%).

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Один из основных источников доходов — это налог на доходы физических лиц. На 1 сентября НДФЛ в округе вырос на 42,8% — до 3,4 миллиарда рублей. Также важную роль сыграли поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Они увеличились на 19,2% — до 0,6 миллиарда рублей.

Наталия Масленкина отметила, что рост доходов бюджета Сергиево-Посадского округа зависит от эффективной работы всех его отраслей и направлений деятельности. Чтобы обеспечить необходимый импульс экономике, округ создает инфраструктуру для бизнеса, развивает логистику, сопровождает проекты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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