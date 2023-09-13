Подмосковье 13 сентября 2023, 11:12 Министр экономики Масленкина рассказала об итогах развития Наро-Фоминска за 7 месяцев Пресс-служба Наро-Фоминского г.о.

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Наро-Фоминский городской округ по итогам семи месяцев демонстрирует рост социально-экономических показателей. Здесь стали больше производить и продавать, о чем рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

С января по июль объем отгрузки товаров составил 63 миллиарда рублей. Рост к аналогичному периоду 2022 года — 110,9%. Основным драйвером роста экономики стали обрабатывающие производства.

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Положительную динамику демонстрирует торговля. Оборот округа за семь месяцев достиг 25 миллиардов рублей, продемонстрировав рост к аналогичному периоду прошлого года на 13,6%. Доля онлайн-продаж составила 4,3%.

Наро-Фоминский городской округ развивает свою инвестиционную привлекательность. За первое полугодие объем инвестиций увеличился в 1,9 раза, достигнув 8,6 миллиарда рублей.

Среднемесячная зарплата в округе превысила 71 тысячу рублей. Рост составил 109,6%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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