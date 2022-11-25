Подмосковье 25 ноября 2022, 14:29 Министр экономики Масленкина рассказала об исполнении основных показателей бюджета Подмосковья в 2022 году

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Доходы консолидированного бюджета Подмосковья за 10 месяцев 2022 года составили 861 миллиард рублей, а расходы — 787 миллиардов. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Собственные доходы консолидированного бюджета приросли на 15,5%. Самым объемным источником наполнения бюджета стал налог на доходы физических лиц — 282,2 миллиарда рублей за 10 месяцев. Темп роста составил +18%, что стало возможным благодаря развитию торговли и промышленности в регионе и появлению новых рабочих мест.

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Поступления по налогу на прибыль увеличились на 11,4% и составили 229,8 миллиарда рублей. Основной рост отчислений зафиксирован у предприятий торговли, обрабатывающих производств, транспортировки и хранения.

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Доходы регионального бюджета составили более 688 миллиардов рублей, или 87,2%

Расходы регионального бюджета за 10 месяцев увеличились на 99,7 миллиарда рублей, достигнув 630 миллиардов. Самые высокие показатели исполнения отмечены у государственных программ: «Жилище» (82,3%), «Образование Подмосковья» (80,4%), «Архитектура и градостроительство Подмосковья» (79,5%), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (79%), «Социальная защита населения Московской области» (77,6%).

По данным на 1 ноября 2022 года национальный проект «Производительность труда» выполнен на 100%, «Безопасные качественные дороги» — на 94,7%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — на 91,9%, «Туризм и индустрия гостеприимства» — на 76,5%. Расходы на социально-культурную сферу составили 493 миллиарда рублей. В том числе возросли затраты на физическую культуру и спорт — на 31,6%, на образование — на 28,2%.

Консолидированный бюджет Подмосковья по состоянию на 1 ноября 2022 года исполнен с профицитом в сумме 74,2 миллиарда рублей. Региональный — с профицитом в сумме 58 миллиардов рублей.