Подмосковье 19 февраля 2024, 14:19 Министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов поздравил коллег с Днем орнитолога Фото А. Евсеева

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День орнитолога отмечают в России 19 февраля. Профессионалов и просто любителей птиц поздравил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«В Московской области за 200 лет исследований обнаружили и зафиксировали 314 различных видов птиц. 87 видов занесены в Красную книгу Московской области. Это результат большого труда орнитологов и наблюдателей. От лица министерства я благодарю этих людей и поздравляю с праздником», — сказал Тихон Фирсов.

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Ценные сведения о птицах вносят не только профессионалы, но и любители. Они тоже следят за пернатыми, отмечают местонахождение птиц и делают вклад в их изучение.

Ученые изучают разные аспекты жизни пернатых: поведение, размножение, миграцию и физиологию. Исходя из наблюдений, специалисты получают полную информацию о редких или залетных видах птиц, что учитывается при подготовке Красной книги Московской области. Новое издание планируется к выпуску в 2028 году.

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