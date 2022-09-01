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Подмосковье

01 сентября 2022, 23:56

Министр экологии Подмосковья поздравил с началом учебного года учащихся Наро-Фоминской школы №7

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Учеников Наро-Фоминской школы № 7 с началом учебного года поздравил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Он напомнил ребятам о важности бережного отношения к природе.

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«Экология касается каждого из нас. Мы все несем ответственность за состояние окружающей среды. Для того, чтобы сделать ее лучше, достаточно просто убирать за собой после пикника, разделять мусор, отправлять на переработку бумагу и пластик, экономить воду и электричество, принимать участие в субботниках и акциях по посадке деревьев. Эти шаги позволят нам сделать чище наше Подмосковье,» — отметил министр.

пресс-служба Минэкологии Московской области

пресс-служба Минэкологии Московской области

В Наро-Фоминскую школу № 7 на линейку пришли учащиеся 1, 9, 11 классов, педагоги и представители администрации, всего более 600 человек.

пресс-служба Минэкологии Московской области

пресс-служба Минэкологии Московской области

Новая школа была открыта в 2021 году в рамках губернаторской программы.

1 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил детей, родителей и учителей с началом учебного года.

Школы

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