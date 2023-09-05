Подмосковье 05 сентября 2023, 16:18 Министр экологии Подмосковья объяснил, почему осенью не следует трогать редких земноводных Артем Ульянов

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Осенью многие животные начинают готовиться к холодам, это относится и к земноводным. Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов объяснил, почему в этот период не следует трогать редких лягушек и других холоднокровных.

По его словам, в регионе живут представители четырех видов земноводных из Красной книги Подмосковья. Это гребенчатый тритон, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница и зеленая жаба.

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«Ночью из-за резких похолоданий животные начинают впадать в анабиоз, их жизненные процессы замедляются, и они становятся легкой мишенью для хищников. Кроме того, множество амфибий, ищущих себе пищу или же место для зимовки в таком „заторможенном“ состоянии оказывается бессильно перед человеческой деятельностью: распашкой почвы, травокошением, автомобильными дорогами», — заявил Фирсов.

Эксперты сообщают, что осень для таких животных является самым тяжелым периодом, так как еды становится мало, резкие перепады температур не дают им определиться с режимом сна или бодрствования. Ближе к зиме их обмен веществ замедляется, а тело готовится к анабиозу. Зимуют земноводные в чужих норах, в рыхлой почве или на дне водоема.

«Нужно с пониманием относиться к объектам животного царства, не вмешиваясь в их жизнь, по возможности помогая им для их сохранения. Например, завидев амфибию на дороге, вы можете помочь ей пересечь опасный участок, отнеся ее в сторону на безопасное расстояние», — добавил Фирсов.

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