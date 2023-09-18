Подмосковье 18 сентября 2023, 16:28 Министр экологии Фирсов рассказал о мониторинге водоемов в Подмосковье Фото Минэкологии МО.

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В Московской области постоянно ведут мониторинг водных объектов. Только в этом году по программе «Вода России» в 43 округах проводят 121 мероприятие по очистке береговых линий, состояние которых напрямую влияет на качество воды.

«Не менее важна для нас практическая работа по надзору за водоемами, снижению негативного воздействия на них, очистке и реабилитации. Уже третий год в регионе реализуется губернаторская программа „100 прудов и озер“, только в нынешнем году удалось очистить уже 39 прудов и озер», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По его словам, по госпрограмме «Экология и окружающая среда Подмосковья» продолжается расчистка рек в Лобне, Химках, Раменском, Люберцах и Красногорске.

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