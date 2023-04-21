Подмосковье 21 апреля 2023, 13:24 Министр экологии Фирсов: Подмосковье совершило прорыв в работе по охране природы Фото Михаила Семенова

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Международный день Матери-Земли отметят в Московской области 22 апреля. В последние годы Московская область совершила настоящий прорыв в природоохранной работе, заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Обратить внимание населения на проблемы экологии и важности сохранения окружающей среды — одна из первостепенных задач нашего министерства», — подчеркнул Фирсов.

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В течение последних лет в Подмосковье активно ликвидируют объекты накопленного вреда, борются с незаконными свалками, мониторят качество воздуха, приводят в порядок водоемы и решают другие экологические проблемы.

День Матери-Земли учредили в 2009 году на 63-й сессии Генеральной Ассамблеей ООН. Термин «Мать-Земля» является общепринятым и отражает прямую зависимость между природой и человеком.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что традиционный субботник состоится 22 апреля. Мероприятие проведут в праздничном формате.

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