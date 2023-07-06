Подмосковье 06 июля 2023, 17:01 Министр Болатаева рассказала об отдыхе детей из Подмосковья в лагерях на Черном море Министерство социального развития Московской области

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Более тысячи детей из Подмосковья отправились в лагеря на Черном море. Отдых проходит под контролем педагогов с многолетним стажем, а также вожатых, отметили в Министерстве социального развития Московской области.

«Отдых организован в четырех детских лагерях Краснодарского края, а всего за лето на Черном море отдохнут более 4,5 тысячи детей», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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В лагеря отправили ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также из семей с низкими доходами. Для детей подготовили различные спортивные, культурные и интеллектуальные мероприятия. Также в лагерях есть собственные пляжи, где отдыхающие могут купаться и играть.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дети из малообеспеченных семей смогут отдохнуть в летних лагерях бесплатно.

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