Подмосковье 30 июня 2023, 13:54 Министр Болатаева рассказала о социальных картах для бесплатного проезда сирот в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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Дети-сироты из Подмосковья смогут пользоваться социальными картами для бесплатного проезда в общественном транспорте. Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева заявила, что такой возможностью смогут воспользоваться более 17 тысяч ребят.

«Раньше приемные семьи собирали выписки и справки для получения компенсации за проезд, а теперь дети смогут удобно ездить по социальной карте и никаких чеков собирать не нужно», — подчеркнула Болатаева.

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Соцкарты предоставляются проактивно: для этого не надо подавать заявления. Готовую карту можно будет забрать в МФЦ по месту жительства с 1 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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