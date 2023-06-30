30 июня 2023, 13:54
Министр Болатаева рассказала о социальных картах для бесплатного проезда сирот в Подмосковье
Дети-сироты из Подмосковья смогут пользоваться социальными картами для бесплатного проезда в общественном транспорте. Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева заявила, что такой возможностью смогут воспользоваться более 17 тысяч ребят.
«Раньше приемные семьи собирали выписки и справки для получения компенсации за проезд, а теперь дети смогут удобно ездить по социальной карте и никаких чеков собирать не нужно», — подчеркнула Болатаева.
Реклама
Соцкарты предоставляются проактивно: для этого не надо подавать заявления. Готовую карту можно будет забрать в МФЦ по месту жительства с 1 сентября.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Реклама
Реклама