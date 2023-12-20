Подмосковье 20 декабря 2023, 17:15 Министр Болатаева рассказала о системе долговременного ухода за нуждающимися в Подмосковье

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Социальный проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами стартовал в Подмосковье в 2023 году. О его реализации в эфире «360» рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«Система долговременного ухода — это федеральный проект. Мы в него включились в этом году. С сентября месяца реализуем его в пилоте в шести муниципалитетах. В следующем году будем реализовывать уже по всей Московской области», — подчеркнула Болатаева.

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Суть проекта заключается в том, что житель ухаживает за нуждающимся родственником, а за это ему платят зарплату. В зависимости от состояния человека медики определяют необходимый по времени уход: кому-то он требуется круглосуточно, а кому-то достаточно несколько часов в день.

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