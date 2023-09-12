Подмосковье 12 сентября 2023, 17:28 Министр Болатаева рассказала о доступных вакансиях в Подмосковье Unsplash

Читать 360tv в

Около 14 тысяч жителей Подмосковья находятся в поиске работы. Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева сообщила, что на портале «Работа в России» доступно свыше 68 открытых вакансий. Так, на одного соискателя приходится около пяти вариантов работы.

На портале представлено множество интересных вакансий, например молекулярный диетолог, архитектор медицинского оборудования, специалист по кибербезопасности и другие.

Реклама

Отмечается, что граждане, признанные безработными, могут пройти бесплатное переобучение по востребованным профессиям. Это возможно благодаря нацпроекту «Демография».

Ознакомиться со списком вакансий и программами переобучения можно на портале «Работа в России».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».