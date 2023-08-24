Подмосковье 24 августа 2023, 18:16 Министр благоустройства Хайкин рассказал о преображении парков в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

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С 2021 года в Московской области действует программа «Парки в лесу». Она направлена на то, чтобы сделать территории комфортными для прогулок, отдыха и занятий спортом.

При благоустройстве парков учитывается мнение местных жителей. Для этого в регионе проводят голосования по включению территорий в адресный перечень проекта.

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«Лесные территории занимают в Московской области почти два миллиона гектаров. Это порядка 40% площади региона. Мы хотим использовать этот потенциал на благо жителей, сделать их комфортными, удобными и безопасными для прогулок и занятий спортом», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В Московской области с помощью программы преобразилось 18 парков. Отмечается, что работы в данном направлении дали свои плоды — посещаемость зон отдыха за пять лет увеличилась в семь раз, с восьми миллионов человек в год до 57 миллионов.

Приведение лесопарков в порядок — важная мера для развития региона. Главным образом она направлена на формирование комфортной городской среды. Кроме того, это улучшает инфраструктуру муниципалитетов, а значит, является большим плюсом для региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что они вносят в это большую лепту.

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