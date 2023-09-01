Подмосковье 01 сентября 2023, 14:58 Министр благоустройства Хайкин поздравил школьников в Волоколамске с Днем знаний Министерство благоустройства Московской области

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Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин выступил на торжественной линейке в честь Дня знаний в школе поселка Чисмена Волоколамского округа, открытой после капремонта. От имени правительства Московской области он пожелал детям успехов в новом учебном году.

В ведомстве отметили преображение Волоколамска с 2018 года. За это время специалисты благоустроили сквер у физкультурно-оздоровительного комплекса «Лама» и прилегающую к нему пешеходную зону на улице Ново-Солдатская, а также обновили привокзальную площадь, территорию у администрации, мемориал «Вечный огонь» и парк Победы.

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Кроме того, в округе реализовали программу благоустройства улицы Советской от Малого Советского переулка до водохранилища, которая победила в III Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На территории создали сад с экотропами, променадом и амфитеатром.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний школьников, их родителей и учителей. Он пожелал детям сил, удачи и успехов в новом учебном году.

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