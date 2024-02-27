Подмосковье 27 февраля 2024, 10:40 Министр Артур Гарибян проведет встречу с инвесторами и застройщиками в Подмосковье 28 февраля Медиасток.рф

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Встреча инвесторов и застройщиков коммерческой недвижимости Подмосковья с министром Артуром Гарибяном пройдет 28 февраля. Предпринимателям расскажут, как устранить административные барьеры при реализации проектов с помощью Центра содействия строительству.

Встреча будет полезной тем инвесторам, которые подбирают участок под застройку в Московской области. На базе ЦСС создана услуга «Градостроительная проработка инвестиционного проекта», с помощью которой можно заранее оценить риски при реализации проекта и правильно определить перечень необходимых мероприятий. Устранить административные барьеры при получении согласований помогут менеджеры ЦСС.

Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Встреча с министром Артуром Гарибяном и руководителями Центра содействия строительству состоится 28 февраля в 14:00. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке. Адрес направят на электронную почту, указанную при заполнении формы.

На мероприятии расскажут об изменениях в подходах ЦСС к сопровождению проектов строительства объектов нежилого назначения. Поговорят об оценке градостроительных рисков и об особенностях технологического присоединения новых зданий. Кроме того, инвесторы узнают о возможности застройки в зонах водных объектов.

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