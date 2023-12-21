Подмосковье 21 декабря 2023, 13:19 Министр Аипова рассказала об уборке дворов и улиц Подмосковья в оттепель ГУСТ

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Оттепель пришла в Подмосковье. Коммунальные службы городских округов продолжают уборку в соответствии с погодными условиями. В Подмосковье очищают пространства от снега, а также обрабатывают дороги противогололедными материалами.

«Еще в пятницу коммунальные предприятия боролись со снегом после циклона „Ваня“, который принес сугробы к понедельнику до 50 сантиметров, а уже в середине недели в регионе наступила оттепель», — заявила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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По словам руководителя ГУСТ, при смене погоды корректируются и процессы уборки. Московская область — это крупный регион, и метеоусловия могут значительно отличаться в городских округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье из-за циклона «Ваня».

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