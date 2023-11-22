Подмосковье 22 ноября 2023, 18:11 Министр Аипова назвала самые частые нарушения чистоты в Подмосковье в ноябре ГУСТ

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Умные камеры помогают следить за порядком в Подмосковье. С их помощью сотрудники могут зафиксировать время, затраченное на устранение недостатков, оперативно проверить выполненные работы и провести другие контрольные мероприятия.

«Основные инструменты цифровых инспекций в содержании территорий — это умные автомобили, а также камеры „Безопасный регион“. В ноябре уже сформировано 470 постановлений на сумму более 16 миллионов рублей», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, самыми частыми нарушениями за месяц стали сброс мусора из автомобиля вне мест накопления отходов, ненадлежащее содержание объектов, а также несвоевременная уборка общественных зон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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