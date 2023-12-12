Подмосковье 12 декабря 2023, 18:15 Министр Аипова напомнила о штрафах за неправильную парковку в Подмосковье ГУСТ

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Жители Подмосковья следят за чистотой и порядком во дворах с помощью раздела «Народный инспектор» на портале «Добродел». Так, они борются с нарушителями парковки, которые оставляют автомобили в неположенных местах.

«В ноябре активные и неравнодушные жители помогли привлечь к ответственности на сумму 1,7 миллиона рублей — это 863 факта нарушений. Больше всего, конечно — это парковка в зоне зеленых насаждений — 788 случаев», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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В декабре инспекторы продолжат работу в данном направлении. Только с начала месяца в Московской области выявили 15 нарушений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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