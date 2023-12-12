12 декабря 2023, 18:15
Министр Аипова напомнила о штрафах за неправильную парковку в Подмосковье
Жители Подмосковья следят за чистотой и порядком во дворах с помощью раздела «Народный инспектор» на портале «Добродел». Так, они борются с нарушителями парковки, которые оставляют автомобили в неположенных местах.
«В ноябре активные и неравнодушные жители помогли привлечь к ответственности на сумму 1,7 миллиона рублей — это 863 факта нарушений. Больше всего, конечно — это парковка в зоне зеленых насаждений — 788 случаев», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Реклама
В декабре инспекторы продолжат работу в данном направлении. Только с начала месяца в Московской области выявили 15 нарушений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Добродел
Реклама
Реклама