Подмосковье 19 декабря 2023, 11:04 Министр Аипова напомнила о действии упрощенной системы штрафов в Подмосковье Unsplash

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Дорожные камеры помогают следить за перевозкой стройотходов и правильностью парковки в Подмосковье, а штрафы можно получить по упрощенной системе — от искусственного интеллекта. По словам руководителя ГУСТ Подмосковья Светланы Аиповой, за неделю камеры выявили более 500 нарушений, а сумма штрафов превысила 27 миллионов рублей.

«За неделю, начиная с 11 декабря, в поле зрений камер дорожной сети попались 356 водителей, которые перевозили отходы строительства, сноса и грунта без разрешающих документов. Теперь бюджет придется пополнить на сумму более 23 миллиона рублей», — подчеркнула Аипова.

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Помимо этого, искусственный интеллект выявил и оштрафовал 83 водителей, которые припарковались возле контейнерных площадок.

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