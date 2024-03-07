Подмосковье 07 марта 2024, 15:56 Министр Аипова напомнила функции видеосистемы «Безопасный регион» в Подмосковье ГУСТ МО

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Камеры системы «Безопасный регион» — эффективный инструмент, который позволяет следить за чистотой и порядком в Подмосковье. С их помощью также можно в онлайн-режиме контролировать происходящее, например, как работает уборочная техника или специалисты.

«В течение трех зимних месяцев сотрудники коммунального хозяйства устранили 16,3 тысячи дефектов, которые попались в объективы камер „Безопасный регион“», — сообщила руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

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По ее словам, большая часть обращений касалась уборки дорожек от снега, расчистка парковок и проездов во дворах. Также в топ вошли заявки по уборке контейнерных площадок и ликвидации граффити.

Напомним, с начала декабря с помощью умных камер выписали штрафы на сумму 14 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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