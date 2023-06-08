Подмосковье 08 июня 2023, 10:01 Министр Абаренов рассказал об особом внимании губернатора Подмосковья к развитию спорта Максим Мамашукуров

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Глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов отметил главные темы, который поднял губернатор Андрей Воробьев во время ежегодного обращения. Он сообщил о проведении 12 тысяч спортивных мероприятий и капитальном ремонте 50 объектов.

По словам губернатора, в Подмосковье продолжат ремонтировать стадионы. Всего в ближайшие пять лет планируют обновить 50 объектов.

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«В Подмосковье много спортивных школ, сильная подготовка по разным видам спорта. Мы продолжим программу по ремонту стадионов — этот запрос есть везде, где спортивные объекты устарели и требуют особого внимания. Чехов, Ступино, Балашиха, Королев, ранее это было сделано в Домодедове», — сказал он.

Кроме того, в этом году в области проведут более 12 тысяч спортивных мероприятий, более двух тысяч из которых пройдут летом. В них примут участие более 1,7 миллиона человек. Это забеги, гонки с препятствиями, велозаезды, турниры и многое другое.

«Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев обозначил популяризацию массового спорта как один из важных векторов развития региона. На территории области ежегодно проводятся более 12 тысяч спортивных мероприятий. Флагманскими турнирами для детей в Московской области стали кубки именитых спортсменов: Александра Овечкина, Игоря Акинфеева, Александра Легкова, Сергея Карякина, Александра Большунова» — отметил Дмитрий Абаренов.

Один из самых ярких спортивных проектов, запущенных в регионе — матчи профессиональных хоккеистов и футболистов с любительскими командами. Они проходят в городах каждые выходные. За команду легенд играют мировые звезды спорта. Это Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Ширко и другие.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы. И, согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — подчеркнул губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

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