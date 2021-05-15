Министерство ЖКХ высадило в Одинцове 8 тысяч саженцев «Леса Победы»

Восемь тысяч саженцев в рамках акции «Лес Победы» в Московской области высадил коллектив Министерства ЖКХ.

Сотрудники ведомства во главе с министром Антоном Велиховским высадили восемь тысяч хвойных кустарников в Одинцовском городском округе. В этом им помогали коллеги из лесного хозяйства Подмосковья.

При посадке деревьев коллектив Министерства ЖКХ использовал щепу из переработанных елей, собранных на акции «Подари своей елке вторую жизнь».

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проходит в Московской области с 2013 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Саженцы высаживаются в память о родных и близких, отдавших жизнь в годы Великой Отечественной войны.

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье регулярно проводятся экологические акции для улучшения экоситуации в регионе и для популяризации раздельного сбора отходов. Благодаря активному участию местных жителей в сортировке отходов уже более трех миллионов тонн отсортированных отходов ушло на вторичную переработку. Кроме того, в регионе работает 10 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов.