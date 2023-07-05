Подмосковье 05 июля 2023, 16:31 Министерство ЖКХ рассказало о мойке и уборке контейнерных площадок летом в Подмосковье МСК-НТ

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В жаркое время региональные операторы по обращению с ТКО проводят санитарно-гигиенические мероприятия на контейнерных площадках. Обработка емкостей для сбора мусора позволяет минимизировать риски распространения бактериальных и вирусных инфекций.

Курируемая министерством ЖКХ Московской области компания «МСК-НТ» проводит подобные мероприятия регулярно. Обработка контейнерных площадок проходит в Подмосковье ежедневно по графику. Так, за два дня в Чехове продезинфицировали 186 баков.

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График включает контейнерные площадки Подольска, Серпухова, Чехова, Протвина и Пущина. Очистка и дезинфекция емкостей проводится со всех сторон паром под высоким давлением. Отмечается, что используемый для обработки препарат обладает высокой антибактериальной и антивирусной активностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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