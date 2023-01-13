Подмосковье 13 января 2023, 11:06 Министерство ЖКХ Подмосковья рассказало о технологии утепления домов при капитальном ремонте

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В ходе капитального ремонта жилых домов в Подмосковье проводятся фасадные работы. Внешний облик здания преображается, а внутри становится теплее благодаря многослойным панелям. Об этом рассказали в МинЖКХ региона.

Система утепления фасадов — это многослойная панель, с внешней стороны которой находится облицовочный слой, а внутри — теплоизоляционный материл на основе минеральных волокон. Как рассказали в министерстве, систему можно применить к любому типу здания, благодаря ей в помещениях поддерживается комфортная температура в любое время года. Панели снижают теплопотери, поэтому жители могут экономить на отоплении.

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Всего с 2014 года в регионе отремонтировали четыре тысячи фасадов жилых домов. Всего в программу капремонта вошли более 44 тысяч объектов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Оставить обращения можно также в соцсетях - все они будут обрабатываться Центром управления регионом.

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