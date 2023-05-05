Подмосковье 05 мая 2023, 10:34 Министерство ЖКХ Подмосковья рассказало о рисках при изменении цвета пламени газовой конфорки Фонд капитального ремонта

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В Подмосковье продолжается ремонт систем газоснабжения. Работы проводит Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. В 2023 году запланировано обновление газовых систем в 779 МКД.

«Московская область занимает первое место по объему выполняемых работ капитального ремонта систем газоснабжения, а также является одним из первых регионов, который начал проводить работы по ремонту систем газоснабжения в рамках программы капитального ремонта», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Жителям Подмосковья напомнили, о чем говорит изменение цвета пламени газовой конфорки. Отмечается, что своевременная и правильная реакция позволит избежать серьезных неприятностей.

Если пламя ровного синего цвета, значит все в порядке. Голубой цвет свидетельствует о полном сгорании газа с извлечением максимального количества тепла. Такое пламя присуще исправному газовому оборудованию. Желтый или оранжевый цвет пламени свидетельствует о загрязнении горелки и недостаточном поступлении кислорода. Красный цвет является самым опасным. Причина изменения цвета — избыток угарного газа. Чем больше красных сполохов, тем выше концентрация угарного газа.

«Угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому окраска пламени поможет распознать увеличение его концентрации. Изменение цвета пламени — повод срочно обратиться к специалистам газовой службы», — подчеркну генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что по программе социальной газификации жители Подмосковья могут бесплатно провести коммуникации к своим участкам.

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